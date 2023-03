“Il paradiso in quella scollatura” Justine Mattera lascia tutti a bocca aperta (Di venerdì 17 marzo 2023) Impossibile non restare incantati di fronte ad una donna come Justine Mattera; foto come questo lasciano tutti senza fiato. LaPresseSiamo di fronte ad una delle donne più belle e affascinanti che ci siano nel mondo dello spettacolo; parliamo di Justine Mattera capace, con il suo fisico mozzafiato, di mandare fuori di testa tutti i suoi fan. Per renderci conto della sua bellezza e del suo fascino basta andare su Instagram; lei aggiorna il suo profilo costantemente con storie e post. La foto in questione (fa parte di n post con cinque scatti) è stata pubblicata proprio da Justine Mattera e vanta più di cento commenti. InstagramPossiamo notare Justine Mattera in cima a quelle che sembrano essere delle ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 17 marzo 2023) Impossibile non restare incantati di fronte ad una donna come; foto come questonosenza fiato. LaPresseSiamo di fronte ad una delle donne più belle e affascinanti che ci siano nel mondo dello spettacolo; parliamo dicapace, con il suo fisico mozzafiato, di mandare fuori di testai suoi fan. Per renderci conto della sua bellezza e del suo fascino basta andare su Instagram; lei aggiorna il suo profilo costantemente con storie e post. La foto in questione (fa parte di n post con cinque scatti) è stata pubblicata proprio dae vanta più di cento commenti. InstagramPossiamo notarein cima a quelle che sembrano essere delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LoveMi66833922 : @_zeroincondotta Ce ne sono molte. Forse quella più forte per me , combinata con le immagini del film di cui è soun… - andreamaniglia : Io ho speranza solo di questo: che verrete alla fine - alla mia fine: nell'addio alla mia vita e mi prenderete, co… - Neli85Neli : RT @MangelaVilo: Cmq i commenti sotto questo tweet TUTTI a favore di Micol... ?? Quando vince il concorso quella che non aveva i meriti ma u… - MangelaVilo : Cmq i commenti sotto questo tweet TUTTI a favore di Micol... ?? Quando vince il concorso quella che non aveva i meri… -