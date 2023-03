Calcio, i convocati dell’Italia U21 per le amichevoli con Serbia e Ucraina. 5 novità e un italo-argentino (Di venerdì 17 marzo 2023) Doppia amichevole per la Nazionale Under 21 che si sta preparando ai prossimi Europei di categoria che vedranno impegnata l’Italia del commissario tecnico Paolo Nicolato a partire dal 21 giugno in Georgia e Romania. Gli Azzurrini saranno inseriti in un gruppo con Norvegia, Svizzera e Francia. PREPARAZIONE L’Under 21 affronterà in questa finestra la Serbia venerdì 24 marzo a Backa Topola alle 18.00 e l’Ucraina lunedì 27 marzo alle 20.00 allo stadio Granillo di Reggio Calabria. Per questi due impegni Nicolato ha chiamato 28 giocatori. Non ci sono Giorgio Scalvini, Sandro Tonali, Wilfried Gnonto e Simone Pafundi che sono stati convocati dalla Nazionale maggiore di Roberto Mancini, ma che saranno selezionabili per la rassegna continentale della prossima estate. novità Cinque calciatori sono alla prima convocazione: ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) Doppia amichevole per la Nazionale Under 21 che si sta preparando ai prossimi Europei di categoria che vedranno impegnata l’Italia del commissario tecnico Paolo Nicolato a partire dal 21 giugno in Georgia e Romania. Gli Azzurrini saranno inseriti in un gruppo con Norvegia, Svizzera e Francia. PREPARAZIONE L’Under 21 affronterà in questa finestra lavenerdì 24 marzo a Backa Topola alle 18.00 e l’lunedì 27 marzo alle 20.00 allo stadio Granillo di Reggio Calabria. Per questi due impegni Nicolato ha chiamato 28 giocatori. Non ci sono Giorgio Scalvini, Sandro Tonali, Wilfried Gnonto e Simone Pafundi che sono statidalla Nazionale maggiore di Roberto Mancini, ma che saranno selezionabili per la rassegna continentale della prossima estate.Cinque calciatori sono alla prima convocazione: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fantacalcio : Nazionale, 30 convocati da Mancini: c'è Retegui - sportli26181512 : Italia Under 21, c'è Baldanzi tra i 28 di Nicolato per le amichevoli con Ucraina e Serbia: Paolo Nicolato ha convoc… - sportli26181512 : Italia, i convocati di Mancini per Inghilterra e Malta: c'è anche Retegui: Dall'Inghilterra all'Inghilterra. La dif… - sportli26181512 : Spagna, niente chiamata per Brahim Diaz: i primi 26 convocati dal nuovo ct de la Fuente: Niente da fare per il mila… - cronachecampane : Qualificazioni Euro 2024, i convocati di Mancini: presenti tre giocatori del Napoli, prima per Retegui… -