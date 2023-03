Stop | anticipiamo il problema | Cassano insulta Simone Inzaghi in diretta tv

(Di mercoledì 15 marzo 2023) "Abbiamo fatto un'ottima partita e abbiamo meritato i quarti nel doppio confronto. Abbiamo fatto la storia del club”. L'ultima frase, un po' troppo esagerata, di, ha scatenato la reazione di Antonionell'ultimadella Bobo TV. Il barese, infatti, ripensando all'anno del Triplate con José Mourinho nel 2010 e ai 12 anni di assenza dai quarti, ha attaccato il tecnico di Piacenza: ", fermatevi – ha detto ai suoi colleghi di chiacchiera, fermandoli per riportare le dichiarazioni dicon sconcerto e disprezzo –, Allora, visto che avevo qualche dubbio, avevo il 99% di mandarlo via a giugno,il, a maggio mandatelo via"....

Date le circostanze,per dovuta Vostra conoscenza che la scrivente non sarà in grado di assicurare il puntuale pagamento delle retribuzioni di febbraio 2023 ai propri dipendenti impegnati ...Siamo pronti a continuare quel percorso - dichiara Massimiliano Mazzara titolare di Mediexpo che per cinque anni ha curato la ristrutturazione dei padiglioni - Quest'annol'inaugurazione ...Cosìi trend da sfoggiare già in questa stagione.al barbiecore. Sì al gorpcore Che sia una tendenza o un'estetica vera e propria poco importa. Fatto sta che se si cerca il termine ...

Cassano insulta Inzaghi in diretta tv: "Stop, anticipiamo il problema..." Liberoquotidiano.it

Scene irreali al cimitero di Poggioreale, dove lunedì 13 marzo sono state sospese le operazioni dei lavoratori della Cooperativa Barbara B che si occupano principalmente dei lotti uno e tre. La protes ...