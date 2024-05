Cessate il fuoco? Non proprio In attesa della risposta Hamas pubblica l’assalto eroico a un tank israeliano – Il video

(Di sabato 4 maggio 2024) Proseguono con la mediazione dell’Egitto i negoziati trae Israele sulla proposta di unile sulla liberazione degli ostaggi a Gaza, con unaufficiale del partito-milizia palestinesea ore. Nel frattempo perònon perde occasione per ricordare a tutti i suoi «seguaci» qual è la sua vera ragion d’essere. Il movimento terroristico ha diffuso oggi sui propri canali ufficiali un filmato che mostra un’esercitazione, con tanto di musica “eroica” di sottofondo, di alcuni appartenenti all’organizzazione politica palestinese islamista. In mimetica e con armi di vario tipo, i combattentivengono ripresi mentre prendono parte a un addestramento sul campo e poi dannoa un...

