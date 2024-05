Sassuolo-Inter formazioni ufficiali | Inzaghi fa riposare metà squadra

(Di sabato 4 maggio 2024)in campo tra poco per la partita della 35ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Fischio d’inizio alle ore 20:45 presso il “Mapei Stadium – Città del Tricolore” di Reggio Emilia.vara le rotazioni di fine stagione, dando spazio non solo ad Audero in porta.titolari in panchina. Di seguito lediin Serie A(3-4-1-2): 47 Consigli; 5 Erlic, 13 G. Ferrari ©, 19 Kumbulla; 22 Toljan, 7 Matheus Henrique, 35 Lipani, 43 Doig; 42 Thorstvedt; 9 Pinamonti, 45 Laurienté. A disposizione: 25 Pegolo, 28 Cragno; 2 Missori, 3 Pedersen, 6 Racic, 8 Mulattieri, 11 Bajrami, 14 Obiang, 15 Ceide, 21 Viti, 23 Volpato, 24 Boloca. Allenatore: Davide Ballardini Serie A: le ...

