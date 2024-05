Lazio - Tudor | Non una delle nostre migliori partite

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 4 maggio 2024) “Non è stata una, il Monza ha qualità e ha fatto una buona gara. Potevamo fare di più sia in attacco sia in fase difensiva. Ora voltiamo pagina”. Lo ha detto a Dazn il tecnico della, Igordopo il pareggio per 2-2 contro il Monza. “Siamo stati sotto tono, devo rivedere la gara e fare un’analisi con calma per preparare al meglio la prossima partita. Il cambio di Zaccagni al 31?? Ha preso un’ammonizione e mezza, perché ha fatto un fallo al limite. È stato giusto toglierlo perché rischiava di prendere il rosso“. Laha sbloccato il risultato con un gol di Immobile: “Sono contento per Ciro, è stato dentro alla partita. Ci teneva. Ha fatto un gol importante“, conclude. SportFace.