Cristiana Capotondi: «Siate veloci, siate determinate»

Crescere indipendenti, «credere nel poter fare», unire le forze (non solo tra donne): Cristiana Capotondi ha cominciato da piccola e non si è mai fermata. Continua a raccontare storie vere, si prende cura di sua figlia e insegue ancora la perfezione: «Ho sempre le maniche rimboccate»

