Lucarelli | “Il risultato non mi soddisfa ma non sentiamoci degli sfortunati”

(Di domenica 5 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTerni – Al termine della sfida di Serie B contro il Benevento, Cristianoha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dal tecnico della Ternana dopo la gara contro i giallorossi di Roberto Stellone. Prestazione – Devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno spinto per 90? per cercare di vincere. Aver colpito tre pali ci dà delle risposte importanti, dal punto di vista fisico, caratteriale e dall’appartenenza della maglia.? Ovviamente non sono contento, rimane l’amaro in bocca. Avevo pochi ricambi e i ragazzi hanno dato tutto, il cuore. I tifosi ci hanno applaudito e sono contento di questo. Tifosi – La gente ha capito che la squadra, con i limiti attuali, ha fatto il massimo. Da quando sono tornato abbiamo preso quattro pali in due partite, ma i ragazzi non devono sentire la sfiga ...

Le parole del tecnico rossoverde dopo il pareggio delle Fere al Liberati: “Giochiamo ogni partita per vincerla, i ragazzi hanno dato tutto” Ancora un pareggio e tanta sfortuna per la Ternana di ...Terni - La Ternana colleziona il secondo pareggio consecutivo nella nuova gestione di Cristiano Lucarelli. Contro il Benevento finisce 2-2 con i campani che recuperano due volte il risultato. A far ...