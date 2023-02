Napoli, il dottore che operò Osimhen: «Vi racconto un aneddoto. Il suo carattere si vede in campo» (Di martedì 28 febbraio 2023) Gianpaolo Tartaro, dottore che ha operato Osimhen al volto dopo il trauma subito nella zona dell’occhio, ha parlato dell’intervento Gianpaolo Tartaro, dottore che ha operato Osimhen al volto dopo il trauma subito nella zona dell’occhio, ha parlato dell’intervento dell’attaccante del Napoli a Il Mattino. PAROLE – «Fu un intervento delicato. Ci aiutò l’esperienza in sala operatoria per evitare di toccare nervi e arterie. E fu preziosa anche la totale disponibilità del paziente. Si mise nelle nostre mani senza fare tante domande sull’intervento e sui tempi di recupero. Disse solo: “dottore, io devo giocare”. Il suo carattere si vede in campo, d’altra parte». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Gianpaolo Tartaro,che ha operatoal volto dopo il trauma subito nella zona dell’occhio, ha parlato dell’intervento Gianpaolo Tartaro,che ha operatoal volto dopo il trauma subito nella zona dell’occhio, ha parlato dell’intervento dell’attaccante dela Il Mattino. PAROLE – «Fu un intervento delicato. Ci aiutò l’esperienza in sala operatoria per evitare di toccare nervi e arterie. E fu preziosa anche la totale disponibilità del paziente. Si mise nelle nostre mani senza fare tante domande sull’intervento e sui tempi di recupero. Disse solo: “, io devo giocare”. Il suosiin, d’altra parte». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : L'aneddoto del dottore di #Osimhen - VSan69 : @peppinus1966 Io sinceramente sento elogi del Napoli in tutte le trasmissioni che vedo, non le vedo tutte (per esem… - afspagnuolo : Marocchi:'Dottore, nonostante il Napoli sia, con tutta evidenza, la squadra più forte del campionato, continuo a di… - ManettiVincenzo : @Chiariello_CS Dottore avete visto la classifica di sky è partita dalla seconda il Napoli non lo hanno proprio messo - clerigiovi : @CucchiRiccardo Queste dichiarazioni ci riempiono di orgoglio?? forza Napoli e buona domenica Dottore ?? -