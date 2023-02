Benevento-Sudtirol affidata a Maria Sole Ferrieri Caputi

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSaràdella sezione di Livorno a dirigere il confronto train programma mercoledì alle ore 20.30 al Ciro Vigorito. Per lei sarà la settima gara stagionale in serie B, in nessuna delle precedenti aveva incrociato la strada di sanniti e altoatesini. A coadiuvarla saranno gli assistenti Gamal Mokhtar di Lecco e Domenico Palermo di Bari. Il IV ufficiale sarà Domenico Leone di Barletta. Al Var agirà dallo stadio Vigorito Luca Banti di Livorno, assistito da Daniele Paterna di Teramo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : BENEVENTO- SUDTIROL, DIRIGE FERRIERI CAPUTI. GARA STORICA: LA PRIMA VOLTA DI UN ARBITRO DONNA AL VIGORITO -… - ottopagine : Benevento-Sudtirol, designazione storica: al Vigorito ci sarà Ferrieri Caputi #Benevento - bncalcio : A #benevento arriva il #sudtirol Forza #ragazzi ???? - GazzettinoL : Serie B 26ma Giornata 3-4 Frosinone-Parma 2-1 Pisa-Perugia 0-2 Brescia-Bari Sabato h.14 5-1 Como-Cosenza 2… - tabellamercatob : Classifica #SerieB dopo la 7^ di ritorno #Frosinone 55 punti e 9 di vantaggio sul #Genoa #Bari 43, #Reggina 42,… -

Ecco tutti i risultati della ventiseiesima giornata di Serie B 2022/23 e la classifica. Il Frosinone rallenta, le altre ne approfittano.Ci risiamo. Il Benevento è di nuovo in piena emergenza. Sono difatti risaliti a 10, come ai tempi dell'avvento di Cannavaro, gli uomini su cui Stellone non potrà contare nella ...