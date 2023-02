Milan applausi, stesa l'Atalanta. L'Udinese fermata dallo Spezia. L'Inter ricasca a Bologna (Di domenica 26 febbraio 2023) Milan-Atalanta 2-0 MARCATORI : 26' pt autogol Musso; 41' st Messias. Milan (3-4-3): Maignan 6; Kalulu 7, Tomori 6.5, Thiaw 7; Messias 7 (44' st Saelemaekers sv), Krunic 7, Tonali 6.5, Hernandez 7.5; Diaz... Leggi su feedpress.me (Di domenica 26 febbraio 2023)2-0 MARCATORI : 26' pt autogol Musso; 41' st Messias.(3-4-3): Maignan 6; Kalulu 7, Tomori 6.5, Thiaw 7; Messias 7 (44' st Saelemaekers sv), Krunic 7, Tonali 6.5, Hernandez 7.5; Diaz...

