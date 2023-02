Mogol nominato consulente alla Cultura: “Meloni è preparata, fronteggia tutti, partecipa a tutto” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Glielo avevano anticipato in molti, poi ieri è arrivata la richiesta cortese del ministro Sangiuliano e Mogol ha accettato. Giulio Rapetti, paroliere di Battisti, fondatore del Cet e molte altre cose, 86 anni, è il nuovo consulente del Ministero per la Cultura popolare. A titolo gratuito. “Lo sanno tutti che non guadagno con la scuola”, dice intervistato da La Stampa. “Sono l’unico docente che non ha mai preso stipendio qui ad Avigliano Umbro. Posto magnifico dove vivo benissimo”. Mogol con il ministro Sangiuliano per la culture popolare consulente di un dicastero del governo Meloni. Lui che, come risponde sempre a proposito del Lucio nazionale, non è né di destra né di sinistra. “Sono apolitico. Io giudico le cose che si fanno, destra o sinistra se uno è competente ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 febbraio 2023) Glielo avevano anticipato in molti, poi ieri è arrivata la richiesta cortese del ministro Sangiuliano eha accettato. Giulio Rapetti, paroliere di Battisti, fondatore del Cet e molte altre cose, 86 anni, è il nuovodel Ministero per lapopolare. A titolo gratuito. “Lo sannoche non guadagno con la scuola”, dice intervistato da La Stampa. “Sono l’unico docente che non ha mai preso stipendio qui ad Avigliano Umbro. Posto magnifico dove vivo benissimo”.con il ministro Sangiuliano per la culture popolaredi un dicastero del governo. Lui che, come risponde sempre a proposito del Lucio nazionale, non è né di destra né di sinistra. “Sono apolitico. Io giudico le cose che si fanno, destra o sinistra se uno è competente ...

