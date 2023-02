Usa: sparatorie in Florida, 3 vittime, tra cui una bambina (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sono tre le vittime, tra cui una bambina di 9 anni, di alcune sparatorie avvenute ieri sera in Florida in cui ha perso la vita un giornalista di una tv di Orlando che stava facendo un servizio su una ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sono tre le, tra cui unadi 9 anni, di alcuneavvenute ieri sera inin cui ha perso la vita un giornalista di una tv di Orlando che stava facendo un servizio su una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gaebaldi : RT @LiberoReporter: Usa, Florida: 3 morti tra cui una bambina e giornalista in due diverse sparatorie - LiberoReporter : Usa, Florida: 3 morti tra cui una bambina e giornalista in due diverse sparatorie - notizienet : Usa: sparatorie in Florida, 3 vittime, tra cui una bambina - Arrestato un diciannovenne - VincenzoIanno16 : RT @Adnkronos: Tre persone, tra cui un giornalista televisivo e una bambina di nove anni, sono morti in Florida in una serie di sparatorie… - BinaryOptionEU : RT 'Tre persone, tra cui un giornalista televisivo e una bambina di nove anni, sono morti in Florida in una serie d… -