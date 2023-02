Rust: Alec Baldwin e Hannah Gutierrez non rischieranno più la condanna a 5 anni di carcere (Di lunedì 20 febbraio 2023) L'attore Alec Baldwin e la responsabile delle armi Hannah Gutierrez non dovranno più affrontare in tribunale alcuni dei capi di imputazione che potevano portare alla condanna a 5 anni di carcere. Alec Baldwin e Hannah Gutierrez, responsabile delle armi sul set, non rischieranno più di essere condannati a cinque anni di carcere a causa dell'incidente mortale avvenuto sul set di Rust. I legali della star hanno confermato che le autorità del New Mexico hanno dovuto rinunciare all'accusa di aver modificato l'arma che ha sparato il colpo che ha tolto la vita a Halyna Hutchins. Dopo la decisione presa, Alec ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 febbraio 2023) L'attoree la responsabile delle arminon dovranno più affrontare in tribunale alcuni dei capi di imputazione che potevano portare allaa 5di, responsabile delle armi sul set, nonpiù di essereti a cinquedia causa dell'incidente mortale avvenuto sul set di. I legali della star hanno confermato che le autorità del New Mexico hanno dovuto rinunciare all'accusa di aver modificato l'arma che ha sparato il colpo che ha tolto la vita a Halyna Hutchins. Dopo la decisione presa,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TweetNotizie : Rust, in primavera si torna a girare il film con Alec Baldwin - RaiNews : Riprendono i lavori per il film #Rust, #AlecBaldwin ci sarà, nonostante l'accusa di omicidio colposo. Lo dice l'… - SkyTG24 : Rust, in primavera si torna a girare il film con Alec Baldwin - infoitcultura : A primavera riprendono riprese Rust, western con Alec Baldwin - infoitcultura : A primavera riprendono riprese Rust, western con Alec Baldwin -