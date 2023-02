Terremoto Turchia e Siria | superate le 33mila vittime Ankara | “Identificati e arrestati 113 costruttori responsabili dei crolli”

... nelle zone colpite dalche ha investito la, ha chiesto più aiuti. 'Ho incontrato Abdou e sua nonna, che hanno perso la casa nel. Ora vivono in una moschea ad Aleppo, come ...Il bilancio delle vittime del devastanteche ha colpito lae la Siria lunedi' e' salito a 33.000 morti e resta alto l'allarme delle Nazioni Unite secondo cui il numero finale potrebbe anche raddoppiare. Funzionari e medici ...

Terremoto Turchia-Siria: bilancio delle vittime oltre le 33mila Agenzia ANSA

Terremoto in Turchia, bimbo di sette mesi salvo dopo 140 ore. Oltre 33 mila i morti Corriere della Sera

Terremoto in Siria e Turchia, superate le 30mila vittime - Turchia, salvo dopo 150 ore: "Presto, ho la claustrofobia" - Turchia, salvo dopo 150 ore: "Presto, ho la claustrofobia" RaiNews

Terremoto in Turchia, neonato estratto vivo dalle macerie dopo 120 ore: il video che commuove il mondo Il Fatto Quotidiano

Terremoto in Turchia, bambino di 7 mesi salvato dopo 140 ore: i soccorritori lo credono morto, poi la gioia Repubblica TV

Al Dall’Ara la partita era iniziata con il cordoglio per le vittime del terremoto in Siria e in Turchia e con un pensiero commosso per Davide Ferrerio, il tifoso del Bologna in coma da mesi per il ...ROMA (ITALPRESS) – “Continuiamo a stare vicini, con la preghiera e con il sostegno concreto, alle popolazioni terremotate in Siria e Turchia. Stavo vedendo le immagini di questa catastrofe, il dolore ...