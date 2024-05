L’Atalanta soffre ma centra l’obiettivo | non perdere a Marsiglia vale mezzo piede nella finale di Dublino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) Un’altra impresa da ricordare per, stavolta meno roboante rispetto al successo di Liverpool, uscita indenne dalla bolgia del Velodrome con i suoi 65mila spettatori, con un pareggio 1-1 chemezza qualificazione alla finalissima di. Ora la Dea dovrà solo vincere la partita di ritorno tra una settimana al Gewiss Stadium contro un Olympique, che in questa galoppata europea in casa aveva conquistato fino a stasera sei vittorie e un pareggio ma in trasferta nei turni a eliminazione diretta ha perso tre volte su tre., sospinto dal pubblico, che ha dimostrato tutti i suoi limiti offensivi, colpendo solo con il tiro da fuori, con la bordata di Mbemba al ventesimo del primo tempo rimbalzata sul palo prima di insaccarsi e con la saetta neldi ...