Tremila puntate per L’Albero Azzurro - il programma viene promosso in prima serata

(Di giovedì 2 maggio 2024) ROMA –per “”. Da lunedì 6 maggio ilper bambini più longevo della tv italiana torna in una rinnovata edizione e per l’occasionein. Appuntamento dal lunedì al giovedì, alle ore 20.50, su Rai Yoyo e RaiPlay. Unico nel panorama televisivo italiano “” è ilche ha saputo conquistare i cuori di intere generazioni: 32 edizioni, 34 compleanni dallatrasmissione del 1990, e ben 2099andate in onda fino a ora sono la forza di un progetto editoriale e di un brand Rai che ha da sempre saputo rinnovarsi nel segno di una evoluzione dei linguaggi e ...

L’Albero Azzurro torna con una nuova stagione. Si arriva a quota 3000 puntate! - tremila puntate per L’Albero Azzurro! Da lunedì 6 maggio il programma per bambini più longevo della tv italiana torna in una rinnovata edizione e, per l’occasione, viene promosso in prima serata. Continua a leggere>>

“L’albero azzurro” torna su Rai Yoyo con la puntata numero tremila - tremila puntate per “L’Albero Azzurro”. Da lunedì 6 maggio il programma per bambini più longevo della tv italiana torna in una rinnovata edizione e per l’occasione viene promosso in prima serata ... Continua a leggere>>

Rai Yoyo, per la gioia di grandi e piccini torna “L’Albero Azzurro” - Tempo di lettura 3 minuti Clicca e condividi l'articolo tremila puntate per “L’Albero Azzurro”. Da lunedì 6 maggio il programma per bambini più longevo della tv italiana torna in una rinnovata edizion ... Continua a leggere>>