Stresa | rinchiude la figlia in casa senza cibo e la picchia per giorni | arrestato il padre Aveva rifiutato le nozze forzate

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ha rinchiuso perlaventenne in camera da lettondola ogni volta che provava a lamentarsi. Una punizione decisa dopo aver scoperto la relazione con un ragazzo, nonostante per lei fosse già stato organizzato una matrimonio forzato in Bangladesh. La violenza è avvenuta a, nella zona Verbano-Cusio-Ossola. A dare l’allarme è stato proprio il fidanzato e il52enne di origini bengalesi è statodai carabinieri con l’accusa di sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. Il sequestro dellaè andato avanti per almeno quattro. Ad avvertire le forze dell’ordine è stato il ragazzo con cui la vittima si frequentava, un connazionale 23enne e residente a ...

Per giorni ha tenuto la figlia ventenne segregata in casa, rinchiusa nella camera da letto senza cibo e solo con dell'acqua, picchiandola ...