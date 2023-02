Roma | Zaniolo al Galatasaray | ecco tutte le cifre dell’accordo

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Tra lae ilc’è l’accordo totale per la cessione di Nicolò. Ora manca solo l’ufficialità attesa per la serata di oggi o al più tardi domani. Ai giallorossi andranno subito 16,5 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti 2 milioni che sono garanti allain qualsiasi cessione superiore ai 20 milioni da parte del club turco. Inoltre i capitolini deterranno anche il 20% sulla differenza tra una futura vendita e i 16.5 milioni saldati oggi dal. Infine si aggiungono anche altri 13 milioni di bonus che fanno riferimento a obiettivi sportivi raggiungibili sia dal giocatore che dalla squadra turca, di cui il 50% di questi facilmente raggiungibile. Lae ilsi sono anche accordati per un’opzione su due giovani del club ...

Conferenza stampa di Tiago Pinto, che ha parlato della cessione die del contratto di Mou: " Pensavamo di incassare di più per Nicolò

Nicolò Zaniolo è un nuovo calciatore del Galatasaray. Addio alla Roma per la Turchia dunque, dopo aver superato le visite mediche a Istanbul: il fantasista classe '99 ha firmato l'accordo col club turco.