Minacce di morte a Tajani | rinforzata la scorta

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Una lettera condial ministro degli Esteri, Antonio. La missiva è stata recapitata alla Farnesina dove, già nei giorni scorsi, è stato innalzato il livello di sicurezza a seguito delle azioni compiute dagli anarchici in diverse sedi diplomatiche italiane all'estero e non solo. A seguito della lettera minatoria è stato disposto un rafforzamento delladi. Ieri, inoltre, è arrivata la rivendicazione, da parte delle «Bande anarchiche - Nucleo guerriglia» dell'attacco incendiario contro alcune automobili Enjoy avvenuto a Milano il 30 gennaio scorso: «Questa è la prima azione rivendicata, ma non la prima compiuta - scrivono - Un nostro compagno morirà per mano dello Stato, tocca a noi il salto di qualità. Fuoco alle galere». Intanto, rivelazione di segreto d'ufficio è ...