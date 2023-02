La Caritas di Gaeta dichiara guerra alla mafia

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)– La regione Lazio è al secondo posto, dopo la Lombardia, nella relazione dell’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia che segnala i flussi anomali di denaro verso territori e paesi a fiscalità privilegiata (i cosiddetti paradisi fiscali), mentre le operazioni finanziarie, segnalateDirezione nazionale anti, rivelano collegamenti con la ‘ndrangheta tali da farne una regione di spicco nelle indagini investigative, come nelle denunce e negli arresti per riciclaggio e concussione. Dopo anni di affiancamento ai clan tradizionali provenienti dalle regioni del Sud Italia, le associazioni criminali nel Lazio hanno assunto una loro peculiare fisionomia. Il fenomeno delle mafie bianche è molto diffuso e aggredisce in modo subdolo, affatica l’economia sana e fa prosperare quella sommersa; in sintesi inquina ...