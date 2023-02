Ultime Notizie – Terremoto Turchia | treni fermi nel Sud Italia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Si ferma a scopo cautelativo, dalle 6.30, la circolazione ferroviaria iniziando dalle regioni meridionali di Sicilia, Calabria e Puglia, con possibile successiva estensione all’altaa seguito dell’allerta diramata dal dipartimento della Protezione civile, per possibili onde di maremoto in arrivo sulle costene dopo la scossa didi magnitudo 7.9 con epicentro trae Siria delle ore 02.17. In conseguenza allo stop cautelativo potrebbero registrarsi possibili cancellazioni e ritardi in estensione anche in altre regioni, fanno sapere in una nota le Ferrovie dello Stato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione