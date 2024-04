Calciatore muore durante una partita dopo essersi scontrato contro un muro a bordo campo

Pubblicato il 27 Aprile, 2024 Fumu Tamuzo, un ex giocatore di calcio di nazionalità francese con 29 anni d’età, ha giocato per squadre come Auxerre, Beziers e Maritimo durante la sua breve carriera sul campo. Sin dalla sua giovinezza, è stato considerato una promessa nel panorama calcistico ...

