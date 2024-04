Ecco il robot umanoide che batte tutti i record Non è fantascienza - cosa è in grado di fare VIDEO

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 aprile 2024) Copre la distanza di 10 chilometri in 50 minuti, viaggiando a una velocità costante di 12 chilometri orari – ovvero 3,3 metri al secondo –, senza stancarsi mai. Ma non è un di atleta che stiamo parlando, anzi non stiamo parlando di una persona in carne e ossa, bensì di un, il più evoluto deiumanoidi. Viene dalla Cina e lo hanno chiamato H1 Evolution V3.0: si tratta di un prototipo dell’azienda Unitreeics. È anche indi saltare, salire e scendere le scale, e persino di ballare. L’H1 si propone come concorrente dell’Optimus di Tesla, che dovrebbe essere in commercio entro il 2025, come proprio oggi scrive il portale tecnologico TecnoAndroid, e che sinora pareva il più strabiliante per le sue caratteristiche tecniche. Ma Tesla non è l’unica azienda che sta lavorando su ...