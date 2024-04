Bonolis sull’Inter | L’uomo simbolo del prossimo anno sarà Inzaghi - il demone di Piacenza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 aprile 2024) “Chidell’Inter 2024-25? Ildi, il nostro allenatore (Simonendr): sa tessere, è un abile merlettaio, sa lavorare bene con i tessuti pregiati che gli vengono messi a disposizione“. Lo ha detto Paolo, volto dello spettacolo e tifoso interista, intervenuto alla puntata numero 730 di ‘La Politica nel pallone’ su Rai GR Parlamento. Belle parole anche per Lautaro Martinez, capocniere dell’Inter della seconda stella: “Sa far gol e se non fa gol, fa girare la squadra. Se non riesce a fare le due cose, infonde un coraggio e un impeto costante in campo e nello spogliatoio. Ha la caratteristica principale del capitano“. Sono tanti i meriti della dirigenza nello Scudetto appena vinto: “Marotta, Baccin e ...