Giochi politici e provvedimenti finanziari Cosa sta succedendo in Russia

(Di lunedì 29 aprile 2024) A due anni e due mesi dopo l’inizio del conflitto in Ucraina, la Federazione Russa sembra ancora perfettamente capace di sostenere uno sforzo bellico molto più protratto del previsto. Nonostante i fenomeni di dissidio interni, come la sollevazione dei “wagneriti” guidati da Yevgeny Prigozhin nel giugno del 2023 o le vicende legate alla morte dell’oppositore Alexey Navalny, il regime guidato da Vladimir Putin mantiene saldo il suo controllo sul Paese, come dimostrato dalla tornata di elezioni presidenziali svoltesi lo scorso marzo. Anche sul piano economico Mosca sembra essere stata in grado di adattarsi alle sanzioni imposte dall’Occidente e dai suoi alleati, sviluppando canali di commercio alternativi più o meno legali (ad esempio reindirizzando il suo export di petrolio verso Paesi “amici” come la Repubblica Popolare Cinese o sfruttando una flotta fantasma finalizzata all’evasione ...