L' uomo che conserva i gratta e vinci perdenti | Ho speso 407mila euro per inseguire il sogno della ricchezza

(Di lunedì 29 aprile 2024) Quattrocentosette milaspesi in. È questa la somma totale che un settantenne residente in un comune vicino a Brescia si è visto svanire dal 2002 fino a oggi. A raccontare la storia è stato lo stesso, che ha consegnato al regista teatrale Pietro Arrigoni nove...

La storia di Mario: 407 mila euro di gratta e vinci perdenti, "Li ho conservati tutti, mostrateli nelle piazze" - "Ecco qui 362 mila euro di gratta e vinci perdenti. E qui ci sono i tagliandi comprati prima del 2002, novanta milioni di lire, ovvero altri 45 mila euro. Li prenda lei, sparga questi nelle piazze. Ch ...

