Europee - Parenti | Occasione di democrazi - ci auguriamo forte partecipazione giovani

(Di lunedì 29 aprile 2024) (Adnkronos) – "L'8 e il 9 giugno si vota per il rinnovo del Parlamento europeo, un momento democratico fondamentale nella nostra istituzione europea. Un voto di grande importanza perché l'Europa è in un crocevia estremamente delicato tra cambiamenti tecnologici e rischi geopolitici, pensate a cosa potrebbe significare, per esempio, una possibile vittoria della Russia dopo

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "L'8 e il 9 giugno si vota per il rinnovo del Parlamento europeo, un momento democratico fondamentale nella nostra istituzione europea. Un voto di grande importanza perché l'Europa è in un crocevia estremamente delicato tra cambiamenti tecnologici e rischi geopolitici, ... Continua a leggere>>

L’aggressione alla Brigata Ebraica il 25 aprile a Milano Un orrore. E Netanyahu ringrazia - Esiste l’ antisemitismo in alcuni ambienti di sinistra Sì. È un fenomeno per fortuna ultra minoritario, ma esiste. La tentata aggressione alla Brigata Ebraica durante la sfilata del 25 aprile a ...

Continua a leggere>>

Associazione Civita tra i protagonisti della Giornata dell’Europa del 9 maggio: conferenza stampa di presentazione lunedì 29 aprile - L’Associazione Civita che da 35 anni si occupa di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale è tra i protagonisti della Giornata dell’Europa del 9 maggio ...

Continua a leggere>>

Giornata per Europa, 9 maggio tre borghi storici italiani saranno illuminati di blu - Roma, 29 apr. (Adnkronos) - Per la prima volta dall’istituzione della Giornata per l’Europa, tre borghi storici italiani saranno illuminati di blu il 9 maggio, in occasione dell’evento, il cui program ...

Continua a leggere>>