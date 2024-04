alperia, da consiglio sorveglianza ok al bilancio 2023 - Roma, 29 apr. (Adnkronos) - Il consiglio di Sorveglianza di alperia SpA ha approvato oggi il bilancio di esercizio della società e il ...

Europee, Parenti: “Occasione di democrazia, ci auguriamo forte partecipazione giovani” - (Adnkronos) – "L'8 e il 9 giugno si vota per il rinnovo del Parlamento europeo, un momento democratico fondamentale nella nostra istituzione europea. Un voto di grande importanza perché l'Europa è in ...

Giornata per Europa, presentata campagna istituzionale in vista del voto europeo di giugno - (Adnkronos) – Per la prima volta dall’istituzione della Giornata per l’Europa, tre borghi storici italiani saranno illuminati di blu il 9 maggio, in occasione dell’evento, il cui programma è stato pre ...

