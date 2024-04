stasera su Rete 4 alle 00:52, in sec onda serata, va in onda Madres Paralelas , il film di Pedro Almodóvar presentato al Festival di Venezia nel 2021: ecco la trama e il cast . Madres Paralelas , l'ultimo lungometraggio diretto da Pedro Almodóvar nel 2021, è il film , in onda stasera su Rete 4 alle ... Continua a leggere>>

Opera fra biopic e thriller epico, il film trionfatore agli Oscar debutta in prima visione tv. Dopo aver fatto incetta di statuette all’ultima edizione del premio cinematografico per eccellenza, tra cui Miglior film e Miglior Regia, “ Oppenheimer ” di Christopher Nolan arriva stasera alle 21.15 su ... Continua a leggere>>

Il messaggio è chiaro: non abbiamo imparato niente. Se oggi il mondo è sull’orlo di un’altra guerra nucleare è perché non abbiamo capito la lezione dell’uomo che ha creato la bomba atomica. Arriva stasera in tv alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Collection, in streaming ... Continua a leggere>>

stasera in TV: film da vedere Lunedì 29 Aprile, in prima serata - stasera in TV, Lunedì 29 Aprile 2024: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chi ...

Manuela Arcuri, chi è il marito (che ha sposato due volte). Dai flirt con Coco alle voci su Gabriel Garko - La nota showgirl sarà ospite di Stefano De Martino a "stasera tutto è possibile". Prima dell'attuale compagno, per lei tante relazioni, tra attori e calciatori.

“Mufasa: il Re Leone”: il primo trailer. Ci sono Beyoncé e la figlia Blue Ivy Carter - Disney ha pubblicato oggi il primo trailer di "Mufasa: il Re Leone", il prequel e seguito del film "Il Re Leone" del 2019 in un remake 3D fotorealistico strepitoso, disponibile su Disney+. L'emozionan ...

