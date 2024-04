Thiago Silva in lacrime | l’addio al Chelsea è commovente | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 aprile 2024) La notizia era nell’aria, adesso è arrivata anche l’ufficialità: il difensoreha confermatoalal termine della stagione. “Questo club significa molto per me”, sono le prime parole del difensore brasiliano in unpubblicato sul profilo Instagram del club inglese. 4 anni e 3 trofei (tra cui una Champions League) non si possono cancellare. “Sono arrivato per rimanere solo un anno e invece sono stati quattro”, continua l’ex Milan. La lettera di“Nei miei quattro anni ho sempre dato tutto. Ma tutto ha un inizio, uno svolgimento e una fine. Non significa che questa sia definitiva, lascio ancora aperta la porta, spero magari in un futuro prossimo di poter tornare, anche in un altro ruolo”, continua...