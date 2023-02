Turchia e Siria | i morti si contano a migliaia Terrore per la scia sismica

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ormai le vittime si. Sta avvento effetti catastrofici il violentissimo terremoto che ha colpito nella notte lameridionale e le regioni confinanti, come la. La scossa di magnitudo 7,7 della scala Richter è stata registrata nella regione dell'Anatolia sud-orientale. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime, che al momento sono oltre 1.300.i feriti. ''E' stato il terremoto più forte dal 1939'', ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan intervenendo a una riunione di governo. Almeno "912 dei nostri cittadini hanno perso la vita e 5.385 persone sono state ferite", ha affermato ancora Erdogan aggiungendo che sono finora "2.470 le persone estratte dalle macerie" e sono almeno "2.818 gli edifici crollati" in. Alle ...

"Un terremoto devastante ha scosso lae laquesta mattina, causando la morte di centinaia di persone e il ferimento di molte altre. I nostri pensieri sono rivolti alle popolazioni della ..."Preghiamo per le vittime e le loro famiglie". 'Solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite dal terribile terremoto in. Preghiamo per le vittime e le loro famiglie. Il Ministero Difesa e le Forze Armate sono pronte a fare quanto necessario per aiutare e sostenere chi è in difficoltà'. E' quanto ha twittato il ...

Sono almeno 284 le persone rimaste uccise dal terremoto di magnitudo 7,8 che ha colpito la Turchia meridionale questa mattina. Lo ha riferito ...