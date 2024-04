Allarme in Puglia - dopo 50 anni rispunta la zanzara della malaria | quali pericoli corriamo? Esperti divisi

(Di lunedì 29 aprile 2024)mezzo secolo torna inlaanopheles sacharovi, capace di trasmettere la. Il sito in cui è stata rilevata è nel Salento, tra Lecce e Otranto: un rinvenimento che risale a settembre del 2022 nell’ambito di un progetto di sorveglianza condotto dall’Istituto zooprofilattico die Basilicata, Asl di Lecce e Istituto superiore di sanità. Di 11 siti analizzati, 6 sono risultati positivi alla presenza dallaanofele. Un risultato, dicono i ricercatori, che impone di potenziare la sorveglianza nel sud Italia per prevenire il rischio di reintroduzionemalattia. Bassetti: lainè il segnale che serve maggior controllo Sul dato, di ...

Zanzare e malaria, ma in Italia c’è pericolo Il parere di Lopalco - Il docente di Igiene all'università del Salento dopo il ritrovamento della zanzara Anopheles sacharovi in puglia. “Le condizioni per la ripartenza della malattia sono difficili ma occorre vigilare” ...

