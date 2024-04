(Di lunedì 29 aprile 2024) Il fantoccio era un'installazione artistica voluta dal proprietario del circuito: è caduto da un ponte sulladi Birmingham (in Alabama) ed è stato investito dalla vettura del pilota italiano, Luca Ghiotto.

Il manichino di una donna precipita in pista durante la gara: è Georgina, viene tranciata dalle auto - Il fantoccio era un'installazione artistica voluta dal proprietario del circuito: è caduto da un ponte sulla pista di Birmingham (in Alabama) ed è stato ...

Continua a leggere>>

Luca Ghiotto investe un manichino caduto da un ponte durante la gara di IndyCar al Barber Motorsports Park - INDYCAR - Il manichino di una ragazza cade in pista durante la gara di IndyCar al Barber Motorsports Park. Il pilota italiano Luca Ghiotto lo investe prima che ...

Continua a leggere>>

IndyCar: riscatto Penske e buon debutto per Ghiotto a Barber - Il Team Penske ha centrato al Barber Motorsports Park una netta doppietta nel quarto round dell'IndyCar 2023, prendendosi una rivincita in seguito alle grandi polemiche della settimana dell'evento, do ...

Continua a leggere>>