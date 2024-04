(Di lunedì 29 aprile 2024) Secondo l'ultimodi Civilunion for Europe (), in"cresce la preoccupazione per l'influenza delnei media di servizio pubblico". In particolare, il Media pluralism monitor 2023 colloca l'tra i Paesi "ad alto". Tra gli aspetti più allarmanti ci sono la crescita di aggressioni, attacchi e querele a danno dei giornalistini, ma anche il contrasto alle fake news, finora debole e poco chiaro.

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "L 'Italia è tornata protagonista in Occidente, in Europa, nel Mediterraneo dopo gli anni del servilismo di certa sinistra , dopo gli anni del cerchiobottismo dei 5 Stelle. E' tornata l 'Italia che rispetta i suoi impegni internazionali, che viene guardata con rispetto ... Continua a leggere>>

Lo scrittore ospite di Che Tempo Che Fa a una settimana dal caso di censura in Rai per il suo testo sul 25 aprile. Scurati contesta il governo e La Russa: "La seconda carica dello Stato non dovrebbe scagliarsi contro un cittadino". E aggiunge: "La democrazia è sempre lotta per la ... Continua a leggere>>

Sanchez resta al governo dopo l'inchiesta sulla moglie: «Continuerò a guidare il Paese con fermezza e serenità» - Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato di aver «deciso di continuare alla guida del governo di Spagna». «Mia moglie e io - ha proseguito - sappiamo che questa ...

Continua a leggere>>

Come il governo Meloni mette a rischio la libertà d’informazione in italia: il rapporto Liberties - Secondo l'ultimo rapporto di Civil liberties union for Europe (Liberties), in italia "cresce la preoccupazione per l'influenza del governo nei media ...

Continua a leggere>>

Ue: Conte, con Giorgia l'italia cambia... in peggio - "Oggi il governo Meloni aveva la possibilità di fermare in Europa tagli da 13 miliardi l'anno a danno dell'italia con un voto. Si riunivano i Ministri dell'agricoltura, toccava a loro. Lollobrigida av ...

Continua a leggere>>