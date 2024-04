Si traveste da clown del film ‘It’ e perseguita la vicina di casa | 64enne condannato a 1 anno e 4 mesi

(Di lunedì 29 aprile 2024) A Torino unè statoa une 4per stalking aggravato nei confronti di una donna di 30 anni più giovane. Perl'uomo hato la sua vittima, unadi, appostandosi fuori dalla sua porta e seguendola per strada. Lo stalker avrebbe anche indossato strani travestimenti, come quello delprotagonista del'It', tratto dal libro di Stephen King.

Magro, calvo e completamente solo. Questo "Lupo mannaro" è rimasto sul ciglio della strada per diversi mesi . La sua pelle era dura e squamosa, la sua coda era appuntita e rotta. Ciò che restava della sua pelliccia nera era a brandelli e si ergeva sul collo. Probabilmente il cane non mangiava ...

L'ha avvicina ta durante una pausa fra le lezioni e ha abusato di lei, in due diverse occasioni. Per questo è stato condannato a 6 anni e tre mesi .

Rifila una testata al vicino per futili motivi: 53enne rischia di perdere un occhio - VILLIMPENTA - Ha sentito qualcuno che sferrava potenti e regolari colpi sulla parete della propria casa, ma quando è uscito per vedere cosa stesse ...

La maxi voragine di via Sestio Menas compie un mese: il punto sugli interventi per la riparazione - E poi l'evacuazione, in via precauzionale di 36 appartamenti di una palazzina vicina, in via Attio Labeone. È passato un mese da quando, il 28 marzo, un'enorme voragine, l'ennesima nel territorio del ...

Terremoto anche oggi, nuova scossa ai Campi Flegrei: magnitudo 2.1 vicino a Pozzuoli - Napoli, 29 aprile 2024 – Anche oggi un terremoto nell'area di Napoli. Dopo la scossa di ieri con epicentro nel Vesuvio, stamattina è stata registrata una nuova scossa nell'area dei Campi Flegrei. La s ...

