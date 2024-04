Arriva una nuova serie di Zorro su Canale5 | nel cast c’è Miguel Bernardeau di Élite

La squadra oggi non ha ottenuto i tre punti. Tuttavia il pareggio può tranquillizzare l’ambiente che, nei giorni scorsi, è stato acceso. Oggi il Napoli non è riuscito a trovare la vittoria, in casa, contro una Roma ostica da affrontare. La prestazione offerta dai partenopei è stata positiva tutto ...

Continua a leggere>>

Rovinare la festa promozione al Carpi, che con una vittoria al Galli sarebbe aritmeticamente in C, e regalare una gioia ai propri tifosi, dopo mesi non certo entusiasmanti. Questo il doppio compito assegnato alL’Imolese, che alle 15 (arbitra Maccorin di Pordenone) sfida i biancorossi di Serpini, a ...

Continua a leggere>>