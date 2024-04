Massimo Mauro | Barella può diventare come Iniesta - la reazione di Sandro Sabatini | VIDEO

(Di lunedì 29 aprile 2024) Uno dei principali protagonisti della cavalcata vincente dell’Inter è stato Nicolò. Stiamo parlando di uno dei migliori centrocampisti in circolazione e un punto fermo anche della Nazionale italiana di Luciano Spalletti., ex calciatore e commentato, ha esaltato il calciatore nerazzurro: “è molto migliorato anche sotto l’aspetto caratteriale. Se lui diventa perfetto lì, io non faccio fatica a dire che èperché tatticamente non ha nulla da invidiargli”, le parole a ‘Pressing’. Il botta e risposta con“Me ne vado”, la risposta del giornalista. “tu sei un giornalista e io ho fatto il calciatore”, è stata la risposta piccata di. ? ...

