La saccatura che rovina il Primo maggio | ecco quando cambia tutto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 aprile 2024) Dopo un'ondata di maltempo che ha colto tutti di sorpresa, il sole è tornato a dominare le previsioni meteo. Ora, però, pare che all'orizzonte si delinei un nuovo, importante ribaltone. Il consiglio è di non riporre ombrelli e abiti pesanti perché sono in arrivo piogge, temporali e venti forti. Il motivo? A spiegarlo è il team de ilmeteo.it. Una "" si sta avvicinando alla Penisola Iberica e "prende le sue origini da un profondo vortice ciclonico attualmente collocato a ridosso del Regno Unito. Ma non èperché è "destinata a diventare sempre più influente sulle condizioni del tempo per il nostro Paese". La data da segnare per un cambio di passo è quella di martedì 30 aprile,si registreranno i primi segnali nelle Isoleri. Il peggioramento più significativo arriverà, invece, mercoledì 1 ...