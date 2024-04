Kjaer via dal Milan in estate | l’annuncio dell’agente

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 aprile 2024) E’ tempo di addii in casa: Simonai saluti, come confermato dal suo agente. Il difensore rossonero lascerà il clubese a fine contratto, indi Mikkel Beck Mikkel Beck, agente del capitano della Danimarca, ha confermato a Bold.dk l’addio dial: “Simon lascerà i rossoneri. Non c’è una polemica, tutte e due le parti condividono la scelta. È un addio naturale a un club in cui Simon ha amato giocare per più di quattro anni, arriva al momento giusto. Tanti anni fa mi ha raccontato che un giorno avrebbe voluto giocare nel, e alla fine è riuscito a realizzare quel sogno. I rossoneri, infatti, sono il club in cuiha giocato più partite in carriera“, ha affermato....