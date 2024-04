(Di lunedì 29 aprile 2024) Indi età compresa tra i 6 mesi e i 2 anni siin competizioni di. I piccoli salgono su un ring tra le braccia deldiche cercano con smorfie, frasi e maschere di farli piangere. A vincere è il bimbo che grida più forte, che secondo la tradizionese è in grado di allontanare i demoni con il suo

Perché in giappone i bambini si sfidano in gare di pianto, e cosa c’entrano i lottatori di sumo - Il secondo valore è legato alla salute del bambino, un piccolo che grida molto forte, secondo la tradizione folkloristica giapponese, è un bimbo che crescerà in forze e sano. Da quest'ultima credenza ...

Continua a leggere>>

Lucca Bimbi, la festa dei bambini e delle famiglie - Manca poco all'ottava edizione di Lucca Bimbi, la festa dei bambini e delle famiglie che promette, come ogni anno, di trasportare il pubblico in un mondo incantato. Tantissime le occasioni di scoperta ...

Continua a leggere>>

Scoperto (forse) un nono pianeta nel nostro sistema solare - Alcuni scienziati del Caltech (lo stesso California Institute of Technology in cui lavorano i personaggi di Big Bang Theory) affermano che nel nostro sistema solare esisterebbe un nono pianeta.Il pian ...

Continua a leggere>>