SuperEnalotto - jackpot alle stelle | estrazione straordinaria

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 29 aprile 2024). E oggi c’è l’. Occhio quindi, state attenti, ricordatevi di passare dal tabaccaio Nell’di sabato nessuno è riuscito a centrare il 6 al gioco del. Nessuno ha cambiato la propria vita centrando la combinazione vincente. Però non c’è tempo di respirare., oggi c’è l’speciale (AnsaFoto) – Ilveggente.itOggi infatti, come sappiamo, è previsto il recupero dell’che è saltata lo scorso 25 aprile appunto perché era un giusto di festa. Le date, nel momento immediato in cui è stato annunciato il rinvio, sono state riprogrammate e oggi c’è il concorso. Quindi occhio, ricordatevi di passare dal ...