(Di lunedì 29 aprile 2024) (Adnkronos) – Le società diauto devono fare i conti con i. "Il problema per le società di, che siano a breve o lungo termine, non sono tanto i furti quanto le truffe, che sono in aumento, con utenti apparentemente affidabili che forniscono dati e documenti falsi". Risultato, le auto spariscono. Così

Roma, 29 apr. - (Adnkronos) - Le società di noleggio auto devono fare i conti con i truffatori. "Il problema per le società di noleggio, che siano a breve o lungo termine, non sono tanto i furti quanto le truffe, che sono in aumento, con utenti apparentemente affidabili che forniscono dati e ... Continua a leggere>>

Iperti: “Dietro furti reti internazionali, fanno gola le dotazioni hi-tech” - (Adnkronos) – Dietro i furti di auto, non c'è più il singolo criminale. Quasi sempre, invece, ci sono spesso vere e proprie organizzazioni criminali internazionali all'opera per soddisfare la richiest ...

Continua a leggere>>

Ghinolfi: "noleggio nel mirino dei truffatori" - Roma, 29 apr. - (Adnkronos) - Le società di noleggio auto devono fare i conti con i truffatori. 'Il problema per le società di noleggio, che siano ...

Continua a leggere>>

Como, ancora finti carabinieri che truffano gli anziani: in fuga con 10mila euro - L’allarme Identificati e denunciati con le telecamere gli autori di due colpi a segno in via Zezio e a Lipomo. In un terzo caso il truffatore è riuscito a fuggire Continua il braccio di ferro tra i ca ...

Continua a leggere>>