Giani firma la Carta della formazione sulla sicurezza sul lavoro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 aprile 2024) Firenze, 29 aprile 2024 - Il presidenteRegione Eugenioha voluto essere il primotariofondamentalesuldi Bagno a Ripoli (Fi). I Il documento è stato presentato ufficialmente nel corso di un’iniziativa pubblica nel palazzo comunale ripolese ieri, in occasioneGiornata Mondialesul. Presente Matteo Micheli, cittadino ripolese e ideatore del progetto, tecnicoprevenzione alla Asl Toscana Centro, insignito nel 2021 del titolo di Cavaliere al meritoRepubblica Italiana per l’impegno in materia di ...