L’informazione targata CNN sul Nove

(Di lunedì 29 aprile 2024) CNN Ricordate quando Fiorello parlò dell’intenzione di Warner Bros. Discovery di acquisire il polo informativo di La7? Un’indiscrezione clamorosa che la stessa tv di Urbano Cairo smentì, ma una verità c’è:rafforzanel proprio palinsesto, in vista di una nuova stagione 2024/2025 dalle importanti aspettative (con Amadeus si punta a raddoppiare gli ascolti dell’access prime time). Sul nono canale ha infatti debuttato uno spazio informativo tutto italiano targato CNN. La nota emittente televisiva all news, che appartiene al gruppo Warner Bros. Discovery, si inserisce nella programmazione del. Almeno in questa fase iniziale il canale free di punta del gruppo WBD non avrà un vero e proprio telegiornale, con una conduzione in studio, ma un rullo di notizie con marchio e grafica dell’americana CNN che potrà essere ...