Carlotta Ferlito in lacrime a Verissimo | Mia mamma ha la Sla a 58 anni - non sta bene e non starà meglio Vedo spegnere il suo volto giorno dopo giorno

(Di lunedì 29 aprile 2024) Nel salotto di ““, l’ex ginnasta di fama internazionaleha aperto il suo cuore, raccontando la sua storia e le sfide che ha affrontato nel corso della sua vita, fino alla più difficile: la malattia della madre. Dalle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016, ai successi personali come la laurea con lode in Comunicazione, Media e Pubblicità presso l’Università Iulm di Milano,ha parlato a Silvia Toffanin delle difficoltà superate e dei traguardi raggiunti. Ma ha deciso di affrontare anche i lati più oscuri della sua carriera sportiva, inclusi gli abusi e le umiliazioni che ha subito. “Nessuna ragazzina dovrebbe essere presa a sberle, umiliata se chiede di andare in bagno, costretta a fare esercizi dove rischia l’osso del collo solo per punizione”, aveva detto ...