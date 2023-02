Terremoto tra Turchia e Siria | i soccorritori scavano tra le macerie a Idlib

Ilè stato avvertito indistintamente anche in Libano , Grecia , Israele e Cipro . Sono già centinaia i morti registratila Turchia e la Siria , migliaia i feriti. Ma il conteggio delle ..."Al momento non risultano italianile vittime e i feriti",afferma il ministro. Nella zona del"sono presenti 15 connazionali. Li abbiamo raggiunti quasi tutti per telefono".

ROMA (ITALPRESS) – Un terremoto di magnitudo 7.9 è stato localizzato alle 2.17 della scorsa notte nella parte sud-orientale della Turchia, al confine della Siria, nella regione dell’Anatolia sud-orien ...Al momento non risultano feriti o morti tra gli italiani a seguito del violento terremoto che questa notte alle 4.17 ha colpito le regioni della Turchia meridionale e della Siria settentrionale. Lo ...