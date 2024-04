Premier League - 35esima giornata | Livepool pari e scintill - bene Arsenal e City

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Milano, 29 aprile 2024 – Da corsa a tre, verosimilmente, a corsa a due. Dopo la trentacinquesimadil'e il Manchesterhanno staccato un Liverpool in crisi in questo finale di stagione. I Reds pareggiano a casa del West Ham, ma a fare notizia è anche la velata lite a bordocampo tra Jurgen Klopp e Momo Salah. Nelle altre sfide arrivano pareggi per United e Chelsea, rispettivamente contro Burnley e Aston Villa. Crolla De Zerbi che ne prende tre a casa del Bournemouth. Ripercorriamo i match del weekend e vediamo come cambia la classifica. Tutti i match del weekend Si parte sabato con l'anticipo tra West Ham e Liverpool. Gli ospiti partono forte e si fanno vedere con Elliott e Virgil, ma gli Hammers reggono e reagiscono con Coufal che impegna Alisson. Il primo ...