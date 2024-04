Ghinolfi | Noleggio nel mirino dei truffatori

(Di lunedì 29 aprile 2024) (Adnkronos) – Le società diauto devono fare i conti con i. "Il problema per le società di, che siano a breve o lungo termine, non sono tanto i furti quanto le truffe, che sono in aumento, con utenti apparentemente affidabili che forniscono dati e documenti falsi". Risultato, le auto spariscono. Così L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Roma, 29 apr. - (Adnkronos) - Le società di noleggio auto devono fare i conti con i truffatori. "Il problema per le società di noleggio, che siano a breve o lungo termine, non sono tanto i furti quanto le truffe, che sono in aumento, con utenti apparentemente affidabili che forniscono dati e ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Le società di noleggio auto devono fare i conti con i truffatori. "Il problema per le società di noleggio, che siano a breve o lungo termine, non sono tanto i furti quanto le truffe, che sono in aumento, con utenti apparentemente affidabili che forniscono dati e documenti falsi". ... Continua a leggere>>

L’ex fidanzata di Milei imita il presidente argentino dopo la rottura: il video della comica Fátima Flórez - Fátima Flórez ha portato sul palco il presidente argentino, Javier Milei, nonché suo ex fidanzato. L’attrice e comica argentina durante uno spettacolo a Mendoza ha vestito i panni di Milei, che lo sco ...

Continua a leggere>>

Teneva le figlie di 4 e 9 anni chiuse nel retro del negozio mentre lavorava: mamma arrestata per maltrattamenti a Bologna - Le figlie chiuse in una stanzetta nel retro del negozio mentre la madre gestiva l’attività. Per questo una giovane donna, madre delle piccole di 4 e 9 anni, originaria del Bangladesh, come riporta La ...

Continua a leggere>>

Iperti: “Dietro furti reti internazionali, fanno gola le dotazioni hi-tech” - (Adnkronos) – Dietro i furti di auto, non c'è più il singolo criminale. Quasi sempre, invece, ci sono spesso vere e proprie organizzazioni criminali internazionali all'opera per soddisfare la richiest ...

Continua a leggere>>