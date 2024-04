Sicurezza - Pisll sospende l’attività di una impresa orafa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 aprile 2024) Arezzo, 29 aprile 2024 – Il, Prevenzione, Igiene eLuoghi di Lavoro, ha adottato un provvedimento di sospensione per una attivitàche lavora per conto terzi.è collocata all’interno di un condominio di Arezzo. I controlli effettuati dal serviziodel Dipartimento della Prevenzione della AUSL Toscana Sud Est, hanno evidenziato gravi carenze dal punto di vista della salute e delladei lavoratori, che hanno portato alla sospensione delfino a quando non saranno ottemperate le prescrizioni dello stesso Organo di Vigilanza volte ad eliminare l'esposizione ai rischi per la salute dei lavoratori e della popolazione.